В 2025 году в Самаре капитально отремонтируют пять школ

Кроме того, в 2025 году в школах Самары отремонтируют 12 пищеблоков, семь площадок для ГТО, пять универсальных спортплощадок и две площадки для воркаута. В девяти школах отремонтируют крышу, а в некоторых — заменят систему пожарной безопасности.