В 2025 году в Самаре капитально отремонтируют пять школ

В этом году в Самаре планируют капитально отремонтировать пять школ — № 8, № 28, № 92, № 118, № 161. На это выделят около 800 миллионов рублей из разных бюджетов. Ремонтные работы начнутся уже в апреле, рассказали в мэрии.
— Качественная подготовка школ в каникулы — залог их успешной работы в течение всего учебного года, — сказал мэр Самары Иван Носков.
Уже определены работы, которые будут проводить в каждой школе. Так, в школах № 92и № 161 отремонтируют кровлю, спортзалы, коридоры, фасады, в школе № 118 — кабинеты, фасад, ограждение. Школу № 28 ждет обновление фасада, коридора, кровли, спортзала, лестниц, санузлов, отопления. На время ремонта учеников распределят в близлежащие школы.
В июне масштабный ремонт начнется в школе № 8: в течение двух лет приведут в порядок само здание и прилегающую территорию.
Кроме того, в 2025 году в школах Самары отремонтируют 12 пищеблоков, семь площадок для ГТО, пять универсальных спортплощадок и две площадки для воркаута. В девяти школах отремонтируют крышу, а в некоторых — заменят систему пожарной безопасности.