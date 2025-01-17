«Молдовагаз» признал, что «Газпром» имеет право требовать долг в $709 млн

По его словам, есть «неурегулированный исторический долг, который относится к периодам девяностых, нулевых годов и части в период с 2010 года до 2014 года». А именно — задолженность компании «Тираспольтрансгаз», которая оказывает услуги для Приднестровского региона. Он подчеркнул, что с 2016 года компания «Молдовагаз» не накапливала долгов за потребление газа на правом берегу Днестра перед «Газпромом». (На левом берегу Днестра находится непризнанное Приднестровье. По словам лидера республики Вадима Красносельского, Россия поставляет ей «гуманитарный газ» в необходимом для населения объеме. Регион сильно пострадал после прекращения Украиной транзита газа из РФ).