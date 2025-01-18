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В Красноярске подписали 7 новых договоров КРТ

Администрация Красноярска подписала семь новых договоров о комплексном развитии территорий (КРТ).

Источник: Reuters

Эти инициативы охватят участки площадью от 1,1 до 9,8 гектаров и будут реализованы в различных районах, включая Свердловский и Центральный.

Одним из главных аспектов новых проектов является значительное увеличение плотности застройки: теперь застройщики смогут возводить до 19 тысяч квадратных метров жилья на гектар, что значительно превышает прежний лимит в 13 тысяч квадратных метров. В рамках этих договоров предусмотрено строительство четырех детских садов, создание образовательных учреждений на 190 мест, а также безвозмездная передача 50 квартир для переселения граждан из аварийного жилья.

На данный момент в Красноярске действуют 15 договоров КРТ, из которых девять были инициированы собственниками, а шесть — местными властями. Ожидается, что первые социальные объекты в рамках этой программы будут сданы не ранее 2027 года.

При этом микрорайон Николаевка борется с КРТ, о чем мы рассказывали ранее в репортаже.

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