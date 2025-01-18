В Красноярске подписали 7 новых договоров КРТ

Одним из главных аспектов новых проектов является значительное увеличение плотности застройки: теперь застройщики смогут возводить до 19 тысяч квадратных метров жилья на гектар, что значительно превышает прежний лимит в 13 тысяч квадратных метров. В рамках этих договоров предусмотрено строительство четырех детских садов, создание образовательных учреждений на 190 мест, а также безвозмездная передача 50 квартир для переселения граждан из аварийного жилья.