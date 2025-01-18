В Казани хотят построить еще четыре платные дороги по ГЧП

Об этом сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства Татарстана Фарит Ханифов на заседании коллегии Минтранса РТ.
«По концессионному соглашению построена платная дорога Алексеевское — Альметьевск. Варианты применения государственно-частного партнерства прорабатываются по разным направлениям — дороги, транспорт», — рассказал он.
В частности, по словам Ханифова, в этом году продолжится работа с предприятиями Набережных Челнов и Нижнекамска по модернизации трамвайной сети и обновлению подвижного состава.
«Не менее актуальными остаются объекты аэродромов, аэропортов, железнодорожная и речная инфраструктура. Везде нужно пробовать ГЧП», — подчеркнул он.
Среди дорожных проектов ГЧП рассматриваются варианты строительства обходов населенных пунктов на региональных дорогах. Речь идет о вылетных платных трассах в Казани — обход поселка Дербышки, дублер Оренбургского тракта (Лаишевский узел), дублер Горьковского шоссе (продолжение Несмелова) и дорога до Кадышево. Как источник софинансирования проекта предложена госпрограмма «Развитие транспортной системы».
Кроме того, планируется привлечь инвестиции для строительства зарядных станций и на приобретение электробусов в Зеленодольске.
Одним из проектов ГЧП также может стать создание посадочной площадки «Мингер» в Сабинском районе. Для этого могут использовать средства по федеральному проекту «Развитие региональных аэропортов».
Частные инвестиции планируется привлечь для строительства перевалочных железнодорожных хабов, создания лодочных станций для маломерных судов и речных грузовых портов (хабов).