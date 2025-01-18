Нацбанк сохранил курс доллара и курс евро на 18 января

В Национальном банке определили курсы валют на 18 января 2025 года, субботу. Так, курс российского рубля, курс доллара и курс евро остались прежними.
Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.
Так, на субботу, 18 января, Национальным банком определены такие курсы основных валют: 1 доллар США равен 3,4718 белорусского рубля, 1 евро — 3,5709 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,3825 белорусского рубля.
В соотношении с курсами валют, установленными на пятницу, 17 января, курс доллара, курс евро и курс российского рубля сохранили свои значения в валютной корзине.
Тем временем «Белгоспищепром» предложил отпустить цены на белорусские сладости.