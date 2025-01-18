Йеллен анонсировала чрезвычайные меры, чтобы избежать дефолт в США

Йеллен отметила, что в период действия экстренных мер будет наблюдаться «значительная неопределенность», включая сложности с прогнозированием платежей и поступлений правительства на месяцы вперед. Она подчеркнула важность быстрого реагирования Конгресса на текущую ситуацию, чтобы минимизировать риски, связанные с возможным дефолтом.