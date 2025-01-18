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Йеллен анонсировала чрезвычайные меры, чтобы избежать дефолт в США

Меры будут действовать до 14 марта.

Источник: Аргументы и факты

Министерство финансов США с 21 января начнет внедрение экстренных мер, направленных на предотвращение дефолта, связанного с достижением предельного уровня государственного долга. Об этом сообщила глава Минфина Джанет Йеллен в письме к руководству Конгресса.

В документе она указала, что эти меры будут действовать до 14 марта и призвала законодателей действовать оперативно, чтобы избежать негативных последствий.

Йеллен отметила, что в период действия экстренных мер будет наблюдаться «значительная неопределенность», включая сложности с прогнозированием платежей и поступлений правительства на месяцы вперед. Она подчеркнула важность быстрого реагирования Конгресса на текущую ситуацию, чтобы минимизировать риски, связанные с возможным дефолтом.

Ранее Минфин США сообщил о расширении антироссийского санкционного списка. Ограничения касаются, в частности, компаний «Газпромнефть» и «Сургутнефтегаз», а также их дочерних структур.