Йеллен анонсировала чрезвычайные меры, чтобы избежать дефолт в США

Министерство финансов США с 21 января начнет внедрение экстренных мер, направленных на предотвращение дефолта, связанного с достижением предельного уровня государственного долга. Об этом сообщила глава Минфина Джанет Йеллен в письме к руководству Конгресса.
В документе она указала, что эти меры будут действовать до 14 марта и призвала законодателей действовать оперативно, чтобы избежать негативных последствий.
Йеллен отметила, что в период действия экстренных мер будет наблюдаться «значительная неопределенность», включая сложности с прогнозированием платежей и поступлений правительства на месяцы вперед. Она подчеркнула важность быстрого реагирования Конгресса на текущую ситуацию, чтобы минимизировать риски, связанные с возможным дефолтом.
Ранее Минфин США сообщил о расширении антироссийского санкционного списка. Ограничения касаются, в частности, компаний «Газпромнефть» и «Сургутнефтегаз», а также их дочерних структур.