Экономист Балынин рассказал, кто получит социальный кэшбек ₽ 19,5 тысяч

Налоговый вычет в размере 19,5 тысяч рублей в этом году получат россияне, потратившие в 2024 году на физкультурно-оздоровительные услуги, лечение и приобретение медикаментов 150 тысяч рублей. Это максимальная сумма, с которой можно получить налоговый вычет, отметил в беседе с aif.ru доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин.
«Общая сумма принимаемых к учёту расходов в рамках социальных налоговых вычетов увеличена со 120 до 150 тысяч рублей (по тем расходам, что были понесены в 2024 году). По расходам, понесённым в 2022—2023 гг. она составляет 120 тысяч рублей. Именно эти суммы можно освободить от налогообложения», — объяснил эксперт.
По словам Балынина, если гражданин предъявил к вычету расходы на физкультурно-оздоровительные услуги, лечение и приобретение медикаментов за 2024 год в сумме 100 тысяч рублей, то ему вернут 13% с этой суммы — 13 000 рублей. Максимальный налоговый вычет составит 19,5 тысяч рублей. Его получат те, что потратил на соответствующие расходы 150 000 рублей.
Экономист добавил, что в 2025 году можно подать документ на вычет по тем расходам на лечение и образование, которые были осуществлены в 2022—2024 гг., если ранее они не предоставлялись к вычету.
Ранее Балынин рассказал, что предложенный президентом России «семейный инструмент сбережений» даст возможность гражданам получать до 130 тысяч рублей ежегодно.