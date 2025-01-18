Экономист Балынин рассказал, кто получит социальный кэшбек ₽ 19,5 тысяч

«Общая сумма принимаемых к учёту расходов в рамках социальных налоговых вычетов увеличена со 120 до 150 тысяч рублей (по тем расходам, что были понесены в 2024 году). По расходам, понесённым в 2022—2023 гг. она составляет 120 тысяч рублей. Именно эти суммы можно освободить от налогообложения», — объяснил эксперт.