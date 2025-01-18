Сотрудникам аэропорта Хабаровского края заплатили за сверхурочную работу

В Николаевске-на-Амуре прокуратура провела проверку соблюдения трудового закона. Оказалось, что сотрудникам аэропорта недоплатили 60 тысяч рублей за сверхурочную работу. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
В прокуратуру обратились сами работники. Двое сотрудников службы противопожарного и аварийно-спасательного обеспечения полетов не получили свои деньги. Решить вопрос с руководством у них не получилось, и тогда они пошли на крайние меры, написав жалобу в надзорный орган.
«По результатам рассмотрения внесенного транспортным прокурором представления нарушения устранены, перед персоналом погашена задолженность в размере 60 тысяч рублей», — рассказали в пресс-службе Дальневосточной транспортной прокуратуры.
По постановлению транспортного прокурора юридическое лицо привлечено к административной ответственности по статье «Неполная выплата в установленный срок заработной платы».