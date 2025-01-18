Сотрудникам аэропорта Хабаровского края заплатили за сверхурочную работу

В прокуратуру обратились сами работники. Двое сотрудников службы противопожарного и аварийно-спасательного обеспечения полетов не получили свои деньги. Решить вопрос с руководством у них не получилось, и тогда они пошли на крайние меры, написав жалобу в надзорный орган.