Цены на газ повысятся в Мангистауской области

«Необходимость корректировки связана с растущими убытками производителей сжиженного нефтяного газа. Так, текущая себестоимость производства сжиженного газа составляет от 65 до 75 тысяч тенге за тонну, тогда как предельная оптовая цена для заводов-производителей установлена на уровне 45 158 тенге за тонну. В этой связи у заводов-производителей накапливается дефицит средств для модернизации и проведения плановых ежегодных ремонтов».