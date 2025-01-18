Ричмонд
+1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Названо, сколько может зарабатывать банкир в Челябинске

Опубликованы данные по зарплатным предложениям для управляющего дополнительным офисом банка в разных городах Росссии.

Первый в этом году срез предложений работодателей и ожиданий претендентов по данной позиции опубликовал сервис SuperJob. Согласно полученным данным, в Челябинске максимально управляющему дополнительным офисом банка в настоящее время предлагают 220 тыс. рублей в месяц. Минимальный размер в челябинских предложениях по этой позиции — 70 тыс. рублей. Среднерыночная зарплата — 125 тыс. рублей.

Отметим, что сейчас средний возраст претендентов на позицию управляющего дополнительным офисом банка равен 40 годам. 55 процентов кандидатов — мужчины, 100 процентов — имеют высшее образование, 19 процентов — ради получения такой работы готовы к переезду на новое место жительства.

экономика