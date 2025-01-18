Названо, сколько может зарабатывать банкир в Челябинске

Первый в этом году срез предложений работодателей и ожиданий претендентов по данной позиции опубликовал сервис SuperJob. Согласно полученным данным, в Челябинске максимально управляющему дополнительным офисом банка в настоящее время предлагают 220 тыс. рублей в месяц. Минимальный размер в челябинских предложениях по этой позиции — 70 тыс. рублей. Среднерыночная зарплата — 125 тыс. рублей.