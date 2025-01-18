В декабре в Челябинской области больше всего подорожали продукты

Согласно этим выкладкам в последнем месяце прошлого года на Южном Урале больше всего выросли цены на продовольственные товары — плюс 3,1% за месяц (за год цены на продукты поднялись 9,8%). Непродовольственные товары в Челябинской области в декабре выросли в цене на 0,8% (по году плюс 4,7%). А вот цены на услуги на южноуральском рынке в декабре 2024 года наоборот отступали — минус 1%. Однако в годовом выражении услуги оказались самыми подорожавшими среди всех категорий — плюс 11,8%.