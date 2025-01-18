Курсы валют на 18−20 января, цены на нефть и металлы

Металлы: котировки фьючерсов на золото снизились во время европейской сессии в пятницу, пишет Investing.com. На COMEX, подразделении Нью-Йоркской товарной биржи, фьючерсы на золото с поставкой в феврале торговались по цене 2,741,59 доллара за тройскую унцию, опустившись на 0,34% на 17:30 аст. Фьючерс на серебро с поставкой в марте снизился на 1,08%, достигнув отметки 31,38 доллара за тройскую унцию.