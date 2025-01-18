Курсы валют на 18−20 января, цены на нефть и металлы

Нефть: мартовские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 20:20 аст подешевели на 0,64% — до 80,77 доллара за баррель, передает Интерфакс-Казахстан. Котировки февральских фьючерсов на WTI на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени понизились на 0,6% — до 78,21 доллара за баррель.
Металлы: котировки фьючерсов на золото снизились во время европейской сессии в пятницу, пишет Investing.com. На COMEX, подразделении Нью-Йоркской товарной биржи, фьючерсы на золото с поставкой в феврале торговались по цене 2,741,59 доллара за тройскую унцию, опустившись на 0,34% на 17:30 аст. Фьючерс на серебро с поставкой в марте снизился на 1,08%, достигнув отметки 31,38 доллара за тройскую унцию.
Криптовалюта: по данным coinmarketcap.com, на 24:45 аст bitcoin торговался по 104 245,59 долларов. За последние 24 часа первая криптовалюта выросла в цене на 4,11%, а ее капитализация составила 2 трлн долларов. Ethereum к этому времени стоил 3 477,47 доллара, повысившись в цене на 4,90%. Капитализация этой криптовалюты составила 419,03 млрд долларов. Глобальная капитализация рынка — 3,66 трлн долларов.
Курс тенге: Национальный банк Казахстана установил официальные курсы иностранных валют к тенге на
1 австралийский доллар 328,78 тенге.
1 азербайджанский манат 312,76 тенге.
10 армянский драм 13,32 тенге.
1 белорусский рубль 162,31 тенге.
1 бразильский реал 87,56 тенге.
10 венгерских форинтов 13,23 тенге.
1 гонконгский доллар 68,08 тенге.
1 грузинский лари 188,79 тенге.
1 датская крона 73,21 тенге.
1 дирхам ОАЭ 144,34 тенге.
1 доллар США 530,12 тенге.
1 евро 546,08 тенге.
1 индийская рупия 6,12 тенге.
1000 иранский риал 12,6 тенге.
1 канадский доллар 367,91 тенге.
1 китайский юань 72,33 тенге.
1 кувейтский динар 1718,55 тенге.
1 кыргызский сом 6,06 тенге.
1 малазийский ринггит 117,7 тенге.
1 мексиканский песо 25,44 тенге.
1 молдавский лей 28,17 тенге.
1 норвежская крона 46,59 тенге.
1 польский злотый 128,15 тенге.
1 риял Саудовской Аравии 141,29 тенге.
1 российский рубль 5,17 тенге.
1 СДР 687,83 тенге.
1 сингапурский доллар 387,83 тенге.
1 таджикский сомони 48,86 тенге.
1 тайский бат 15,41 тенге.
1 турецкая лира 14,91 тенге.
100 узбекских сумов 4,09 тенге.
1 украинская гривна 15,58 тенге.
1 фунт стерлингов Соединенного Королевства 646,48 тенге.
1 чешская крона 21,63 тенге.
1 шведская крона 47,52 тенге.
1 швейцарский франк 581,65 тенге.
1 южно-африканский ранд 28,33 тенге.
100 южно-корейских вон 36,38 тенге.
1 японская иена 3,4 тенге.