Жителям Башкирии рассказали, что случится при заморозке вкладов

Слухи не состоятельны, считает руководитель Центра финансовой культуры, автор книг по финансовой грамотности Елена Феоктистова. Заморозка вкладов приведёт лишь к откату экономики и падению сразу нескольких систем, указала эксперт по финансам.
«Давайте просто немного подумаем. Если произойдёт заморозка — что дальше будет? Люди перестанут доверять банкам. Дальше что? Отток средств из банковской системы, теневые схемы. Налоговая перестаёт видеть доходы, бюджет не пополняется, нечем платить зарплаты, пенсии и пособия на детей. Падает экономика, “вылетает” сразу несколько систем.
Давайте подумаем о том, что для покрытия дефицита бюджета у государства есть федеральный резерв. Что Центробанк в случае такой уж необходимости может, на крайний случай, допечатать рубли. Конечно, это приведёт к росту инфляции. Так произошло в пандемию в США, когда власти злоупотребляли допечаткой долларов. В России задача регулятора, наоборот, сдерживать инфляцию.
Лучший способ привлечь в экономику деньги граждан — это предложить какие-то долгосрочные программы, например облигации федерального займа. Но делать это без воли человека никто не будет.
Такие истории идут от людей, которые распространяют их ради хайпа, которые не понимают, как работает экономика. А экономика в России работает нормально", — считает финансовый консультант.
С Еленой Феоктистовой согласен специалист по инвестициям, автор книг по финансовой грамотности для взрослых и детей, автор проекта FinanceGramm Рустем Ишмаков.
"Я стараюсь не верить слухам и не поддаваться паническим настроениям. Надо понимать, что финансовая система — сложный механизм, и если правительство или ЦБ пойдёт на такой шаг и вдруг заморозит вклады, это явно подорвёт доверие к финансовой системе, и вероятность такого шага, как по мне, крайне мала.
В современном мире можно использовать и другие меры, например, девальвацию рубля. Считаю, что Центробанк до сих пор поступал правильно и грамотно. Они же понимают, что если те 53 трлн рублей на вкладах физлиц попадут на рынок, инфляция взлетит.
Я вижу несколько вариантов событий — плавное снижение ключевой ставки в течение 2−3 лет. Другой, менее вероятный — ограничение снятия средств. То есть нельзя будет забрать крупную сумму за один раз, а можно снимать установленный лимит. Таким образом инфляцию удастся удерживать в узде.
В любом случае инвестору всегда нужно понимать, что от всех случаев не застрахуешься, поэтому следует применять золотое правило — диверсификация между классами активов позволит снять большую часть рисков и спать спокойнее. Сейчас можно найти интересные предложения на рынке ценных бумаг — это подешевевшие российские акции и облигации и на рынке недвижимости, если речь о крупных суммах", — рекомендовал Рустем Ишмаков как практикующий инвестор.
В свою очередь, вопрос о «заморозке» вкладов граждан ранее подробно обсудил Центробанк на своих медийных площадках, отметив, что в «любой рыночной экономике, составной частью которой является банковское кредитование, подобный шаг немыслим».