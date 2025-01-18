Жителям Башкирии рассказали, что случится при заморозке вкладов

Давайте подумаем о том, что для покрытия дефицита бюджета у государства есть федеральный резерв. Что Центробанк в случае такой уж необходимости может, на крайний случай, допечатать рубли. Конечно, это приведёт к росту инфляции. Так произошло в пандемию в США, когда власти злоупотребляли допечаткой долларов. В России задача регулятора, наоборот, сдерживать инфляцию.