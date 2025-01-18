В Башкирии модернизируют пивоваренный завод.

В Стерлитамаке начинается масштабная модернизация пивоваренного завода ООО «ОПХ» филиала «Шихан», благодаря которой удастся сохранить 125 рабочих мест. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава минторга Башкирии Алексей Гусев.
Объем инвестиций составит 321 млн рублей.
«Модернизация пивоваренного завода — важный шаг к повышению надежности и эффективности производственного процесса. Мы рады видеть такие инициативы, которые не только способствуют развитию отрасли, но и обеспечивают сохранение рабочих мест для наших жителей», — отметил Алексей Гусев.
Инициатором инвестпроекта выступило ООО «Объединенные Пивоварни — Холдинг».
«Уверен, результаты модернизации окажут положительное влияние на экономику региона. К 2026 году мы ожидаем увеличение объема выпускаемой продукции на 26,7% по сравнению с уровнем 2023 года, а объем уплаченных акцизов вырастет почти в 1,6 раза», — заключил глава минторга Башкирии.
Как ранее сообщал Башинформ со ссылкой на министерство сельского хозяйства РБ, в Башкирии в январе-ноябре 2024 года произвели более 2 млн тонн продуктов и напитков на 170 млрд руб.
Индекс промышленного производства пищевых продуктов в республике по итогам 11 месяцев прошлого года сложился на уровне 136,5%, напитков — 110%.