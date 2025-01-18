В Башкирии модернизируют пивоваренный завод.

«Модернизация пивоваренного завода — важный шаг к повышению надежности и эффективности производственного процесса. Мы рады видеть такие инициативы, которые не только способствуют развитию отрасли, но и обеспечивают сохранение рабочих мест для наших жителей», — отметил Алексей Гусев.