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Утвержден новый перечень неблагоприятных для сельского хозяйства районов

МИНСК, 18 янв — Sputnik. Белорусское правительство утвердило новый перечень районов, которые считаются неблагоприятными для производства сельскохозяйственной продукции, это предусмотрено постановлением Совмина № 19 от 14 января, которое официально опубликовано в субботу на Национальном правовом интернет-портале.

Источник: Sputnik.by

Согласно постановлению, список таких районов будет актуальным в период с 2025-го по 2029-й. Всего в этом перечне 65 районов, больше всего — в Гомельской области.

Так, в Брестской области к неблагоприятным отнесены пять районов — Ганцевичский, Лунинецкий, Малоритский, Пинский и Столинский. В Гродненской области таких районов четыре — Дятловский, Ивьевский, Новогрудский и Свислочский.

На Витебщине неблагоприятными для ведения сельского хозяйства признаны Бешенковичский, Браславский, Верхнедвинский, Витебский, Глубокский, Городокский, Докшицкий, Лепельский, Лиозненский, Миорский, Поставский, Россонский, Сенненский, Ушачский, Чашникский и Шумилинский.

В список от Гомельской области попали 20 районов, среди них Брагинский, Буда-Кошелевский, Ветковский, Гомельский, Добрушский, Ельский, Житковичский, Калинковичский, Кормянский, Лельчицкий, Лоевский, Мозырский, Наровлянский, Октябрьский, Петриковский, Речицкий, Рогачевский, Светлогорский, Хойникский и Чечерский.

В перечень вошли шест районов Минской области (Березинский, Вилейский, Воложинский, Крупский, Логойский и Мядельский), а в Могилевской — 14 районов из 21 (Белыничский, Бобруйский, Быховский, Глусский, Климовичский, Кличевский, Костюковичский, Краснопольский, Кричевский, Могилевский, Славгородский, Хотимский, Чаусский и Чериковский).

экономика
сельское хозяйство