Эксперт: Беларусь делает ставку на инновации и развитие высокотехнологичных производств

Несколько лет назад Президент поручил осуществить реновацию производственной площадки бывшего завода «МотоВело». Для этого столичные власти передали земельный участок общей площадью 27,6 га Минскому городскому технопарку. Изначально главе государства предлагали отдать всю эту площадку под строительство жилья. Однако он настоял на том, чтобы здесь было организовано производство. И это решение оправдало себя — созданы производства и рабочие места, развивается городская инфраструктура. Как подчеркнул Виктор Саевич, такие инвестиции в развитие очень важны и приносят ощутимый результат.