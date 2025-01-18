Эксперт: Беларусь делает ставку на инновации и развитие высокотехнологичных производств

Глава государства на днях посетил Минский городской технопарк и заявил, что позитивно оценивает значение технопарков в развитии производственной сферы. Он также обозначил перспективы создания новых технопарков и высокотехнологичных производств.
«Если XX век был эпохой тяжелой индустрии, то сейчас эпоха инноваций, интеллектуального прорыва, новейших технологий. Поэтому технопарки будут играть огромную роль в развитии экономики нашей страны. Развитие инноваций не терпит отлагательств — нужно делать все вовремя. Именно в этом и помогает инновационное предпринимательство. И оно получает поддержку государства. Думаю, в следующей пятилетке потребуется еще более усиленное внимание к сфере инноваций со стороны государства, общества, бизнеса», — сказал Виктор Саевич.
Несколько лет назад Президент поручил осуществить реновацию производственной площадки бывшего завода «МотоВело». Для этого столичные власти передали земельный участок общей площадью 27,6 га Минскому городскому технопарку. Изначально главе государства предлагали отдать всю эту площадку под строительство жилья. Однако он настоял на том, чтобы здесь было организовано производство. И это решение оправдало себя — созданы производства и рабочие места, развивается городская инфраструктура. Как подчеркнул Виктор Саевич, такие инвестиции в развитие очень важны и приносят ощутимый результат.
«Будущее нашей страны за высокими технологиями в производственной сфере. Мы не можем рассчитывать на богатейшие сырьевые ресурсы. Поэтому делаем ставку на прорывные инновации, развитие высокотехнологичных производств», — подчеркнул эксперт.