Башкирия увеличивает экспорт льна в Китай

Накануне надзорное ведомство проконтролировано очередную партию продовольственного льна общим объемом 649 тонн, подготовленного сельхозпредприятием из Учалинского района для экспорта в Китайскую Народную Республику.
Пробы льна прошли все необходимые исследования в подведомственной Россельхознадзору Башкирской испытательной лаборатории. По результатам экспертиз опасных карантинных организмов в образцах не выявлено. Масличная культура отгружена китайскому контрагенту.
Как сообщал Башинформ, в конце декабря прошлого года сельхозпредприятия Абзелиловского и Стерлибашевского районов Башкирии экспортировали в страны Евросоюза 879 тонн продовольственного льна. В ноябре этого года Башкирия впервые отгрузила в Афганистан продовольственный лён, выращенный аграриями Мелеузовского, Стерлитамакского и Хайбуллинского районов.
Напомним, в рамках национальной цели «Достойный и эффективный труд и успешное предпринимательство» реализуется национальный проект «Международная кооперация и экспорт». Его целью является обеспечение к 2030 году реального роста экспорта несырьевых неэнергетических товаров не менее чем на 70 процентов по сравнению с 2020 годом, информировал «Башинформ».