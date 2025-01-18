Молдова запросит международную помощь для установки газотурбин и электрогенераторов

Запрос на предоставление данной помощи будет направлен через Генеральный инспекторат по ЧС Министерства внутренних дел Молдовы.
Также о необходимости закупки электрогенераторов и отопительных установок заявили три министерства:
Министерство образования и исследований нуждается в 18 электрогенераторах мощностью 40−80 кВт для учебных заведений Зоне безопасности.
Министерство труда и социальной защиты запросило 29 генераторов (на 20−150 кВт) для территориальных агентств социальных услуг и временных приютов по всей стране.
Министерству здравоохранения необходимы девять генераторов (20−50 кВт) и 31 отопительная установка для медицинских центров и офисов здравоохранения в Новоаненском, Дубоссарском и Криулянском районах.