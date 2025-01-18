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Молдова запросит международную помощь для установки газотурбин и электрогенераторов

КИШИНЕВ, 18 янв — Sputnik. Молдова прибегнет к механизму гражданской защиты Евросоюза, чтобы запросить международную помощь для установки на предприятиях компании Termoelectrica газотурбинной электростанции мощностью 125 МВт и 10 турбин мощностью 10 МВт на Termoelectrica и CET-Nord. Соответствующее решение приняла Комиссия по чрезвычайным ситуациям.

Источник: Sputnik.md

Запрос на предоставление данной помощи будет направлен через Генеральный инспекторат по ЧС Министерства внутренних дел Молдовы.

Также о необходимости закупки электрогенераторов и отопительных установок заявили три министерства:

Министерство образования и исследований нуждается в 18 электрогенераторах мощностью 40−80 кВт для учебных заведений Зоне безопасности.

Министерство труда и социальной защиты запросило 29 генераторов (на 20−150 кВт) для территориальных агентств социальных услуг и временных приютов по всей стране.

Министерству здравоохранения необходимы девять генераторов (20−50 кВт) и 31 отопительная установка для медицинских центров и офисов здравоохранения в Новоаненском, Дубоссарском и Криулянском районах.

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