Молдова запросит международную помощь для установки газотурбин и электрогенераторов

КИШИНЕВ, 18 янв — Sputnik. Молдова прибегнет к механизму гражданской защиты Евросоюза, чтобы запросить международную помощь для установки на предприятиях компании Termoelectrica газотурбинной электростанции мощностью 125 МВт и 10 турбин мощностью 10 МВт на Termoelectrica и CET-Nord. Соответствующее решение приняла Комиссия по чрезвычайным ситуациям.