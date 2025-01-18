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Узбекистан и Египет реализуют совместные проекты в фармацевтической отрасли

ТАШКЕНТ, 18 января — Sputnik. Дипломаты посольства Узбекистана организовали онлайн-встречу с участием главы ведущей группы фармацевтических компаний Египта «ACDIMA» Ульфат Гураб, руководителей ряда предприятий, входящих в эту группу, а также представителей Агентства по развитию фармацевтической отрасли Узбекистана, сообщает ИА «Дунё».

Источник: Sputnik.uz

В ходе встречи обсуждались результаты делового визита делегации компании в Узбекистан, состоявшегося в конце прошлого года, достигнутые договоренности и новые проекты сотрудничества.

Также рассмотрены вопросы регистрации лекарственных средств и продукции компании в Узбекистане, выхода на фармацевтический рынок страны, а также организационно-правовые аспекты, связанные с началом предпринимательской деятельности.

«Египетская сторона сообщила, что по результатам анализа фармацевтического рынка Узбекистана ежегодно в страну импортируется 55 видов лекарственных средств на сумму 1 млрд. Большинство из этих препаратов производятся компаниями группы “ACDIMA” в Египте, и их стоимость ниже цен других зарубежных фармацевтических компаний».

говорится в сообщении.

Отмечалось, что в рамках совместного проекта с египетской компанией возможно снижение цен на данные препараты на 30−35%.

Для расширения двустороннего сотрудничества, реализации совместных проектов, регистрации продукции компании и обсуждения других вопросов достигнута договоренность о визите с 10 по 15 февраля рабочей группы компании в Узбекистан.

медицина
экономика