Узбекистан и Египет реализуют совместные проекты в фармацевтической отрасли

В ходе встречи обсуждались результаты делового визита делегации компании в Узбекистан, состоявшегося в конце прошлого года, достигнутые договоренности и новые проекты сотрудничества.
Также рассмотрены вопросы регистрации лекарственных средств и продукции компании в Узбекистане, выхода на фармацевтический рынок страны, а также организационно-правовые аспекты, связанные с началом предпринимательской деятельности.
«Египетская сторона сообщила, что по результатам анализа фармацевтического рынка Узбекистана ежегодно в страну импортируется 55 видов лекарственных средств на сумму 1 млрд. Большинство из этих препаратов производятся компаниями группы “ACDIMA” в Египте, и их стоимость ниже цен других зарубежных фармацевтических компаний».
Отмечалось, что в рамках совместного проекта с египетской компанией возможно снижение цен на данные препараты на 30−35%.
Для расширения двустороннего сотрудничества, реализации совместных проектов, регистрации продукции компании и обсуждения других вопросов достигнута договоренность о визите с 10 по 15 февраля рабочей группы компании в Узбекистан.