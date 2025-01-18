Узбекистан и Египет реализуют совместные проекты в фармацевтической отрасли

«Египетская сторона сообщила, что по результатам анализа фармацевтического рынка Узбекистана ежегодно в страну импортируется 55 видов лекарственных средств на сумму 1 млрд. Большинство из этих препаратов производятся компаниями группы “ACDIMA” в Египте, и их стоимость ниже цен других зарубежных фармацевтических компаний».