Пять крупных предприятий запустит узбекская компания в Туркестанской области

«В рамках проекта “Global Textile Turkistan” будут запущены логистический центр, завод по переработке хлопка, текстильная фабрика, цеха по окрашиванию, прядению и швейные фабрики. Годовая мощность хлопкообрабатывающего завода составит 13,8 тыс. тонн. Готовая продукция будет поставляться как на внутренний рынок, так и экспортироваться в страны Европы. Производство будет использовать швейцарские технологии».