Пять крупных предприятий запустит узбекская компания в Туркестанской области

Общая стоимость проекта — 21 миллиард тенге (39,6 миллионов долларов). Будет создано более 2 тысяч рабочих мест.
Это и не только обсудил аким региона Нуралхан Кушеров с руководителем узбекской группы компаний «Global Textile Group» Музаффаром Разаковым, занимающейся хлопково-текстильным кластером.
Сейчас она реализует проект по открытию текстильной фабрики и логистического центра в Мактааральском районе.
«В рамках проекта “Global Textile Turkistan” будут запущены логистический центр, завод по переработке хлопка, текстильная фабрика, цеха по окрашиванию, прядению и швейные фабрики. Годовая мощность хлопкообрабатывающего завода составит 13,8 тыс. тонн. Готовая продукция будет поставляться как на внутренний рынок, так и экспортироваться в страны Европы. Производство будет использовать швейцарские технологии».
Для обеспечения фабрики необходимой инфраструктурой разработана дорожная карта. Аким области заверил, что совместные проекты будут реализовываться в соответствии с планом, при этом административная поддержка будет оказываться на всех этапах.
В 2024 году компания привезла семена хлопка сорта «Наманган-77», которые были посеяны на площади 3,2 тысячи гектаров. Урожайность превысила ожидания. Также завершено строительство пункта приема хлопка с годовой мощностью 10 тысяч тонн.
Работа ведется в тесном сотрудничестве с местными фермерами. Агрономы из Узбекистана делятся опытом с дехканами во время посевных и уборочных кампаний. Согласно плану, текстильная фабрика начнет работу в 2027 году, отметили в акимате.