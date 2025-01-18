В МАРТ установили тарифы для тех, кто получает пенсию через почту

По такому тарифу будут оплачивать получение пенсии те, кто по каким-то причинам сам изъявил желание делать это через почту. Плата не будет распространяться на пенсионеров старше 70 лет, инвалидов, пенсионеров, проживающих в сельской местности, и некоторых других.