В МАРТ установили тарифы для тех, кто получает пенсию через почту

Так, за получение пенсии в отделении почты нужно будет заплатить 1,8 рубля, а за доставку почтальоном на дом — 8,5 рубля.
Сумма будет взиматься за каждую выплату (доставку) в Минске, а также областных и районных центрах. Кстати, в Минсвязи и информатизации уточняют, что выплата и доставка будут производиться только после внесения платы за услугу.
По такому тарифу будут оплачивать получение пенсии те, кто по каким-то причинам сам изъявил желание делать это через почту. Плата не будет распространяться на пенсионеров старше 70 лет, инвалидов, пенсионеров, проживающих в сельской местности, и некоторых других.