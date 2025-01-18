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В МАРТ установили тарифы для тех, кто получает пенсию через почту

Министерство антимонопольного регулирования и торговли определило, сколько стоит услуга по выплате и доставке пенсии для тех, кто захотел получать ее через почту. Документ опубликован на Национальном правовом портале Pravo.by.

Источник: OL

Так, за получение пенсии в отделении почты нужно будет заплатить 1,8 рубля, а за доставку почтальоном на дом — 8,5 рубля.

Сумма будет взиматься за каждую выплату (доставку) в Минске, а также областных и районных центрах. Кстати, в Минсвязи и информатизации уточняют, что выплата и доставка будут производиться только после внесения платы за услугу.

По такому тарифу будут оплачивать получение пенсии те, кто по каким-то причинам сам изъявил желание делать это через почту. Плата не будет распространяться на пенсионеров старше 70 лет, инвалидов, пенсионеров, проживающих в сельской местности, и некоторых других.

экономика