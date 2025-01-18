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Стали известны самые прибыльные сферы бизнеса в Волгоградской области

Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Волгоградской области проанализировал финансовые результаты деятельности организаций за 10 месяцев.

За период с января по октябрь 2024 года крупные и средние предприятия Волгоградской области получили прибыль в размере 3,5 млрд рублей.

Наибольшая доля прибыльных организаций в отчетный период наблюдается в следующих сферах: сельском и лесном хозяйстве, охоте, рыболовстве и рыбоводстве — 84,3%, обрабатывающих производствах — 83,2%, операциях с недвижимым имуществом — 79,5%, оптовой и розничной торговле, ремонте автотранспортных средств и мотоциклов — 78,4%.

Наиболее кредитуемыми секторами экономики региона являются обрабатывающие производства — 71,2%, оптовая и розничная торговля, а также ремонт автотранспортных средств и мотоциклов — 8,0%, направления, связанные с сельским и лесным хозяйством, охотой, рыболовством и рыбоводством — 7,5%, обеспечением электрической энергией, газом и паром, а также кондиционированием воздуха и добычей полезных ископаемых — по 3,1%.