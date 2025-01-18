Стали известны самые прибыльные сферы бизнеса в Волгоградской области

Наиболее кредитуемыми секторами экономики региона являются обрабатывающие производства — 71,2%, оптовая и розничная торговля, а также ремонт автотранспортных средств и мотоциклов — 8,0%, направления, связанные с сельским и лесным хозяйством, охотой, рыболовством и рыбоводством — 7,5%, обеспечением электрической энергией, газом и паром, а также кондиционированием воздуха и добычей полезных ископаемых — по 3,1%.