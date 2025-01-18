Уральская авиакомпания попала под санкции Евросоюза

Авиакомпания обвинена в сотрудничестве с Минобороны России. Также в санкционный список включены Фонд Ахмата Кадырова и Институт развития Интернета. Среди политиков, медийных личностей и общественников под санкции попали мать главы Чечни Аймани Кадырова, артисты Вячеслав Манучаров и Иван Охлобыстин, а также Shaman (Ярослав Дронов), певица Полина Гагарина, глава Института развития Интернета Алексей Гореславский, журналист Арам Габрелянов и депутат Мосгордумы Мария Киселева, известная по передаче «Слабое звено».
Ранее глава Европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что ЕС не собирается снимать санкции с России. Дело в том, что отсутствие ограничительных мер в отношении Москвы, по мнению политика, ослабит позиции ЕС. Так Каллас отреагировала на заявление премьера Венгрии Виктора Орбана, который призвал европейцев отказаться от санкций в отношении России.