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Новая дорога к Балхашу откроется в 2025 году

Транспортное движение по новой дороге на озеро Балхаш через Лепсы в Жетысуской области запустят до начала туристического сезона, передает DKnews.kz.

Источник: Gov

В ходе рабочей поездки в Жетысускую область министр транспорта Марат Карабаев ознакомился с итогами реконструкции автомобильной дороги «Лепсы — Балхаш», выполняемой в рамках поручения Главы государства по развитию туристического потенциала и улучшения дорожной инфраструктуры региона. Данный участок ведет к юго-восточному берегу уникального озера Балхаш и играет ключевую роль в улучшении транспортной доступности новых туристических объектов и отдаленных населенных пунктов области.

Протяженность обновленного участка от село Лепсы до Балхаша составила 27 км. В ходе реконструкции ширина дороги была увеличена с 6 до 7 метров, а категория переведена с V на III. Все работы были завершены, и объект принят в эксплуатацию в октябре прошлого года. Дорожный объект реализован за счет средств местного исполнительного органа.

Кроме того, Марат Карабаев ознакомился с ходом реконструкции автодороги «Алматы — Усть-Каменогорск — Лепсы — Актогай», в рамках которой реконструируется 110 км данного участка. Так по итогам прошлого дорожно-строительного сезона завершено 87% работ: на 55 км дороги уложен нижний слой асфальтобетона, а на 20 км выполнено обустройство нижнего слоя покрытия.

Завершение всех работ местным акиматом запланировано на конец третьего квартала 2025 года.

В 2024 году была завершена реконструкция автомобильной дороги «Караганды — Алматы», значительный участок которой, протяженностью порядка 300 км проходит вдоль западного берега озера Балхаш. Реализация данного проекта не только значительно укрепила транспортную связь между северными и южными регионами страны, но и обеспечила удобный доступ к уникальному озеру Балхаш с западной стороны.

Стоит отметить, что в прошлом году, в Жетысуской области реализован крупный инфраструктурный проект в рамках поручения Главы государства. Завершена реконструкция автомобильной дороги «Талдыкорган — Усть-Каменогорск».

Этот стратегически важный маршрут не только улучшает транспортное сообщение между регионами, но и открывает новые перспективы для развития внутреннего туризма. Дорога также служит важным связующим звеном, ведущим к популярному туристическому объекту — озеру Алаколь.

Кроме того, министр транспорта посетил железнодорожную станцию Лепсы, которая будет также модернизирована в рамках развития железнодорожной сети.