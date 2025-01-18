Новая дорога к Балхашу откроется в 2025 году

Протяженность обновленного участка от село Лепсы до Балхаша составила 27 км. В ходе реконструкции ширина дороги была увеличена с 6 до 7 метров, а категория переведена с V на III. Все работы были завершены, и объект принят в эксплуатацию в октябре прошлого года. Дорожный объект реализован за счет средств местного исполнительного органа.