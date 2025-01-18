Ричмонд
+3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Казахстане запустили зерновой терминал после семилетнего простоя

АСТАНА, 18 янв— Sputnik. В Бейнеуском районе Мангистауской области запустили зерновой терминал после семилетнего простоя.

Источник: Sputnik.kz

В настоящее время на терминал прибыло 10 вагонов, то есть 700 тонн пшеницы. Из 75% зерна производится мука, из 25% — отруби.

«Мы надеемся, что наш завод больше не остановится и бренд “Бейнеу ұны”, произведенный в Казахстане, станет известен миру».

сказал аким района Рахымжан Шалбаев.

Запустили предприятие ТОО «Евразия Транс Логистик» и социально-предпринимательская корпорация «Каспий».

Зерновой терминал Бейнеу — стратегически важный объект, расположенный в Мангистауской области. Его общая площадь составляет 26 гектаров и он считается перспективным логистическим хабом со своим передвижным составом и 8-километровой железной дорогой, обеспечивающей прямой доступ к казахстанско-туркменской границе.

Мощность терминала позволяет одновременно хранить 100 тысяч тонн зерна и производить в сутки 320 тонн муки и 80 тонн отрубей. После модернизации эти показатели будут увеличены до 400 тонн муки и 240 тонн комбикормов, соответственно.

экономика
сельское хозяйство