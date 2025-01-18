В Казахстане запустили зерновой терминал после семилетнего простоя

В настоящее время на терминал прибыло 10 вагонов, то есть 700 тонн пшеницы. Из 75% зерна производится мука, из 25% — отруби.
«Мы надеемся, что наш завод больше не остановится и бренд “Бейнеу ұны”, произведенный в Казахстане, станет известен миру».
Запустили предприятие ТОО «Евразия Транс Логистик» и социально-предпринимательская корпорация «Каспий».
Зерновой терминал Бейнеу — стратегически важный объект, расположенный в Мангистауской области. Его общая площадь составляет 26 гектаров и он считается перспективным логистическим хабом со своим передвижным составом и 8-километровой железной дорогой, обеспечивающей прямой доступ к казахстанско-туркменской границе.
Мощность терминала позволяет одновременно хранить 100 тысяч тонн зерна и производить в сутки 320 тонн муки и 80 тонн отрубей. После модернизации эти показатели будут увеличены до 400 тонн муки и 240 тонн комбикормов, соответственно.