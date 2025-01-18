В Казахстане запустили зерновой терминал после семилетнего простоя

Мощность терминала позволяет одновременно хранить 100 тысяч тонн зерна и производить в сутки 320 тонн муки и 80 тонн отрубей. После модернизации эти показатели будут увеличены до 400 тонн муки и 240 тонн комбикормов, соответственно.