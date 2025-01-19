Гранаты, глушилки и пакеты с кровью. 5 интересных фактов про «кадиллак» Дональда Трампа

Эта машина вполне оправдывает своё название, поскольку по своим характеристикам она более соответствует атрибутам комфортабельного танка. «Зверь» стал служебным автомобилем американских лидеров в 2009 году в период президентства Барака Обамы. С тех пор он служит основным транспортным средством хозяев Белого дома. У «Зверя» есть особенности, которые делают его одним из самых защищённых лимузинов в мире.