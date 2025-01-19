Экономист ответила, куда вложить деньги в 2025 году

Те, у кого есть свободные средства, сегодня задаются вопросом: куда вложить деньги в 2025 году? Экономист Надежда Грошева делится своим мнением о том, как лучше инвестировать, и предупреждает о рисках.
Фондовый рынок предлагает высокие проценты по вкладам, но эти предложения часто краткосрочны. Экономист рекомендует рассматривать и другие инструменты для долгосрочного инвестирования, такие как банковские вклады.
Покупка ценных бумаг, таких как акции и облигации, требует понимания принципов работы фондового рынка. Грошева советует сосредоточиться на более надёжных инструментах, например, на облигациях федерального займа (ОФЗ).
Суверенный госдолг может предложить доходность 22−25%, но это более сложная и рискованная инвестиция. Для тех, кто не разбирается в биржевых процессах, есть возможность воспользоваться услугами профессиональных брокеров.
Инвестиции в криптовалюту сопряжены с большими рисками. Мошенники часто обещают высокую доходность, но Грошева предупреждает о возможных проблемах с законодательством и безопасностью.
При покупке и продаже криптовалюты между частными лицами есть риск перевода денег неизвестным лицам. Банки могут заблокировать подозрительные переводы, что добавляет дополнительный риск.
Криптовалюта может быть более рискованной, чем даже акции. Грошева не рекомендует инвестировать в криптовалюту, особенно для тех, кто не готов потерять свои деньги.
Главный совет — выделять на инвестиции только ту сумму, которую вы готовы потерять. Никогда не берите кредиты для инвестиционных целей.