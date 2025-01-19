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Energocom: энергопотребление в Молдавии будет полностью покрыто 19 января

При этом остальная часть необходимой электроэнергии будет покрываться за счет импорта энергии.

Источник: REUTERS

Необходимое потребление электроэнергии на территории Молдавии будет полностью покрыто на 19 января. Об этом сообщила молдавская компания Energocom в социальной сети Facebook*.

«В воскресенье, 19 января, прогнозируется, что потребление электроэнергии на правом берегу Днестра будет примерно на 10% ниже, чем в предыдущий день, 18 января. Energocom полностью зарезервировал коммерческие мощности на границе с Румынией, необходимые для дополнения внутреннего производства импортом», — следует из сообщения компании.

Сообщается, что остальная часть необходимой электроэнергии будет покрываться за счет импорта энергии, исходя из двусторонних контрактов или на бирже.

Ранее экс-член наблюдательного совета «Молдовагаза» Серджиу Тофилат предположил, что в весенний период Молдавию ждет увеличение внутреннего дефицита электроэнергии, а также рост тарифов.

* Деятельность Facebook запрещенная на территории России. Facebook принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ.

энергетика