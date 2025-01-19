Energocom: энергопотребление в Молдавии будет полностью покрыто 19 января

«В воскресенье, 19 января, прогнозируется, что потребление электроэнергии на правом берегу Днестра будет примерно на 10% ниже, чем в предыдущий день, 18 января. Energocom полностью зарезервировал коммерческие мощности на границе с Румынией, необходимые для дополнения внутреннего производства импортом», — следует из сообщения компании.