Дальневосточную ипотеку поддержат дополнительно в Хабаровском крае

Правительство собирается предоставить дополнительные финансовые ресурсы, чтобы снизить экономическую нагрузку на банки с целью поддержки программы «Дальневосточная ипотека». Об этом сообщила пресс-служба вице-премьера, полномочного представителя президента России в Дальнем Восточном федеральном округе Юрия Трутнева после совещания, посвященного социально-экономическому развитию региона, сообщает ИА AmurMedia.
— Существенный вклад в эту инициативу внесло решение президента о продлении проекта «Дальневосточная ипотека». Планируется выделение дополнительных средств для уменьшения финансовой нагрузки на банковские учреждения в рамках этой программы. Сейчас идет уточнение объема необходимых средств. В ближайшее время потребуется решить этот вопрос. Программа «Дальневосточная ипотека» продолжит действовать, — цитирует пресс-служба слова Трутнева..
Пресс-служба также отметила, что в 2024 году темпы роста строительства жилья в ДФО превышают средние по России, увеличившись на 11,9%. В округе построено 4,7 млн квадратных метров жилья. Лидерами по росту стали Приморский край, Республика Саха (Якутия), Республика Бурятия и Амурская область.
В России с 2019 года функционирует программа «Дальневосточная ипотека», цель которой — улучшение жилищных условий в ДФО и поддержка строительного сектора. По условиям программы процентная ставка не должна превышать 2%, максимальная сумма займа — 6 млн рублей, а при покупке жилья площадью от 60 кв. м — до 9 млн рублей. Получить заем могут семьи, покупающие недвижимость на Дальнем Востоке, если возраст обоих супругов не превышает 35 лет, а также одинокие родители до 35 лет с детьми до 18 лет.