Дальневосточную ипотеку поддержат дополнительно в Хабаровском крае

В России с 2019 года функционирует программа «Дальневосточная ипотека», цель которой — улучшение жилищных условий в ДФО и поддержка строительного сектора. По условиям программы процентная ставка не должна превышать 2%, максимальная сумма займа — 6 млн рублей, а при покупке жилья площадью от 60 кв. м — до 9 млн рублей. Получить заем могут семьи, покупающие недвижимость на Дальнем Востоке, если возраст обоих супругов не превышает 35 лет, а также одинокие родители до 35 лет с детьми до 18 лет.