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Новосибирская птицефабрика подала иск к контрагенту

Она хочет взыскать с него почти 57 миллионов рублей.

Источник: Комсомольская правда

Новосибирская птицефабрика подала иск к контрагенту. Речь идет про фирму «Экотехпроект». Информация о иске появилась на сайте Арбитражного районного суда.

— Сумма составляет 56 миллионов 572 тысячи, — написано на сайте.

Из-за чего птицефабрика подала иск в суд, не сообщается. Иск опубликован на сайте 17 января 2025 года. О первом заседании по делу также еще неизвестно.

Известно, что застройщик станции «Спортивная» подал иск в суд к мэрии. Они хотят взыскать с городской администрации 63 миллиона рублей. Заседание назначено на 25 января.