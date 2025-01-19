Новосибирская птицефабрика подала иск к контрагенту. Речь идет про фирму «Экотехпроект». Информация о иске появилась на сайте Арбитражного районного суда.
— Сумма составляет 56 миллионов 572 тысячи, — написано на сайте.
Из-за чего птицефабрика подала иск в суд, не сообщается. Иск опубликован на сайте 17 января 2025 года. О первом заседании по делу также еще неизвестно.
Известно, что застройщик станции «Спортивная» подал иск в суд к мэрии. Они хотят взыскать с городской администрации 63 миллиона рублей. Заседание назначено на 25 января.