Нацбанк обнародовал курс доллара и курс евро на 19 января

Национальным банком установлены курсы валют на 19 января 2025 года, воскресенье. В частности, курс российского рубля, курс доллара и курс евро сохранены до конца выходных.
Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.
Так, на воскресенье, 19 января, Национальным банком определены такие курсы основных валют: 1 доллар США равен 3,4718 белорусского рубля, 1 евро — 3,5709 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,3825 белорусского рубля.
В сравнении с курсами валют, которые действовали в пятницу, 17 января, и в субботу, 18 января, курс доллара, курс евро и курс российского рубля сохранили свои значения в валютной корзине.
Тем временем рекордное число новых автомобилей продали в Беларуси в декабре 2024.