В Татарстане в 2025 году запустят проект развития беспилотных авиационных систем

Об этом на заседании коллегии Миндортранса РТ рассказал глава Академии наук РТ Рифкат Минниханов. Также он поделился планами принять участие в создании ситуационного центра и летно-испытательного центра на базе научно-производственного центра «Барс».
Как напомнил Рифкат Минниханов, в прошлом году была принята республиканская программа «Развитие беспилотных авиационных систем в РТ до 2030 года и в перспективе до 2035 года». Согласно ее задачам, Миндортранс республики отвечает за развитие инфраструктуры, обеспечение безопасности беспилотных авиационных систем.
Также президент Академии наук посоветовал министерству найти ресурсы для развития студенческой науки.