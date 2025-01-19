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В Татарстане в 2025 году запустят проект развития беспилотных авиационных систем

В Татарстане в 2025 году намерены разработать дорожную карту республиканской программы развития беспилотных авиационных систем.

Источник: Минтранс РТ

Об этом на заседании коллегии Миндортранса РТ рассказал глава Академии наук РТ Рифкат Минниханов. Также он поделился планами принять участие в создании ситуационного центра и летно-испытательного центра на базе научно-производственного центра «Барс».

Как напомнил Рифкат Минниханов, в прошлом году была принята республиканская программа «Развитие беспилотных авиационных систем в РТ до 2030 года и в перспективе до 2035 года». Согласно ее задачам, Миндортранс республики отвечает за развитие инфраструктуры, обеспечение безопасности беспилотных авиационных систем.

Также президент Академии наук посоветовал министерству найти ресурсы для развития студенческой науки.