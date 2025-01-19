В Татарстане в 2025 году запустят проект развития беспилотных авиационных систем

Как напомнил Рифкат Минниханов, в прошлом году была принята республиканская программа «Развитие беспилотных авиационных систем в РТ до 2030 года и в перспективе до 2035 года». Согласно ее задачам, Миндортранс республики отвечает за развитие инфраструктуры, обеспечение безопасности беспилотных авиационных систем.