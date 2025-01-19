Ричмонд
+2°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Малайзия намерена создать в РУз сеть АЗС и транспортно-логистическую инфраструктуру

В ходе переговоров между Узбекнефтегазом и «Five Petroleum» стороны договорились развивать инициативы, имеющие стратегическое значение для топливно-энергетического сектора республики.

Источник: Sputnik.uz

ТАШКЕНТ, 19 января — Sputnik. В Узбекистане может появиться сеть малайзийских автозаправочных станций. Об этом шла речь на переговорах между председателем правления АО «Узбекнефтегаз» и гендиректором компании «Five Petroleum».

«На встрече обсуждалось создание сети автозаправочных станций под брендом “Five Petroleum” в Узбекистане. Основное внимание уделили внедрению современных технологий и международных стандартов для повышения качества продукции и услуг», — говорится в сообщении.

Также речь шла о возможности создания малайзийской компанией транспортно-логистической инфраструктуры в регионах страны.

«Стороны договорились углублять партнерство и развивать инициативы, имеющие стратегическое значение для топливно-энергетического сектора республики», — говорится в сообщении.

Напомним, что в июле 2024-го в ходе встречи посла Узбекистана Каромиддина Гадоева с основателем и гендиректором компании «FIVE Petroleum Malaysia» Кинг Лим Чин Фуи достигнута договоренность о начале реализации проекта по созданию сети автозаправочных станций и оснащению их современным оборудованием в Ташкенте, а в дальнейшем и в других регионах республики.

Для справки: компания «FIVE Petroleum Malaysia» основана в 2020 году и в настоящее время управляет более чем 110 автозаправочными станциями по всей Малайзии. Она также владеет 60% компании «BHPetrol», у которой более 400 заправочных станций.