Малайзия намерена создать в РУз сеть АЗС и транспортно-логистическую инфраструктуру

Напомним, что в июле 2024-го в ходе встречи посла Узбекистана Каромиддина Гадоева с основателем и гендиректором компании «FIVE Petroleum Malaysia» Кинг Лим Чин Фуи достигнута договоренность о начале реализации проекта по созданию сети автозаправочных станций и оснащению их современным оборудованием в Ташкенте, а в дальнейшем и в других регионах республики.