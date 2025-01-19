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Средняя зарплата на Южном Урале за 10 месяцев 2024 года — около 70 000 ₽

Челябинскстат публикует данные о величине зарплат в регионе в прошлом году.

Источник: Reuters

В целом средняя зарплата в регионе за 10 месяцев (с января по октябрь 2024 года) составила 69 112 рублей в месяц.

Зарплаты заметно отличаются у южноуральцев, занятых в разных сфера профессиональной деятельности. Работники сельского хозяйства зарабатывают в среднем 55 221 ₽ в месяц, работники промышленных предприятий — 82 135 рублей, сотрудники сферы здравоохранения — 60 069 рублей, сотрудники сферы образования — 50 731 ₽ в месяц.

Высокий уровень зарплат отмечается у работников, занятых финансовой и страховой деятельностью — 92 473 рублей в месяц.