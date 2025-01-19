СК выявил 30 неисправных автобусов у ростовского перевозчика

В Ростове-на-Дону сотрудники Следственного комитета выявили на одном предприятии 30 неисправных автобусов. Транспорт не вышел на линию в субботу, 18 января. О ситуации рассказали в пресс-службе СУ СК по Ростовской области и минтранспорта региона.
Напомним, рано утром 18 января жители микрорайона Суворовский Ростова-на-Дону пожаловались на отсутствие общественного транспорта в течение двух часов. На жалобу прореагировала министр транспорта Ростовской области Алена Беликова, пояснив, что следователи пришли на автотранспортное предприятие с проверкой.
— У перевозчика проводятся следственные мероприятия, из-за чего в Суворовском возникла проблема с автобусным сообщением, которая продлилась в течение двух часов. В связи с работой следственных органов был задержан выпуск автобусов на маршруты № 1, 27, 18, 18а, 43, 81, — прокомментировала Алена Беликова.
В пресс-службе Следственного управления СК по Ростовской области уточнили, что проверка проводится после того, как из автобуса этой компании выпала женщина и получила травмы. Тот случай произошел еще прошлым летом.
— Возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей», — сообщили в СК. — В рамках расследования осмотрены транспортные средства, проверено их техническое состояние. И в более чем 30 автобусах были выявлены технические неисправности. Также более десяти водителей не прошли медосвидетельствование. В связи с чем руководство компании решило не выпускать общественный транспорт на маршруты.