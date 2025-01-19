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Пакистанская фармкомпания планирует реализовать в Узбекистане новый инвестпроект

Пакистанская сторона выразила готовность к сотрудничеству и обмену опытом с министерством здравоохранения и Агентством по развитию фармацевтической отрасли Узбекистана.

Источник: РИА "Новости"

ТАШКЕНТ, 19 января — Sputnik. Посол РУз Алишер Тухтаев и глава ведущей фармкомпании Пакистана «Getz Pharma» Халид Махмуд обсудили реализацию инвестиционного проекта по производству лекарственных средств в Узбекистане, сообщает ИА «Дунё».

Глава пакистанской компании отметил, что реализуемые в республике реформы открывают новые возможности для ведения бизнеса, что создает основу для постоянного увеличения притока иностранных инвестиций.

В ходе встречи отмечалась необходимость внедрения международных систем стандартизации, включая сертификацию Всемирной организации здравоохранения, а также создания аккредитованных ВОЗ лабораторий. Это будет способствовать развитию фармацевтической сферы, повышая ее привлекательность для зарубежных партнеров.

В этой связи пакистанская сторона выразила готовность к сотрудничеству и обмену опытом с Минздравом и Агентством по развитию фармацевтической отрасли Узбекистана.

«Глава компании сообщил о начале реализации проекта по созданию биотехнологического фармацевтического производственного предприятия на территории кластера “Tashkent Pharma Park”, которое на полную мощность заработает в 2029 году», — говорится в сообщении.

Стороны обсудили и другие перспективные направления сотрудничества.