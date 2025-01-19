Пакистанская фармкомпания планирует реализовать в Узбекистане новый инвестпроект

В ходе встречи отмечалась необходимость внедрения международных систем стандартизации, включая сертификацию Всемирной организации здравоохранения, а также создания аккредитованных ВОЗ лабораторий. Это будет способствовать развитию фармацевтической сферы, повышая ее привлекательность для зарубежных партнеров.