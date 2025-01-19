Ричмонд
+3°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жители Европы стали чаще ездить на отдых в Калининград

Калининград привлекает европейских туристов низкими ценами и вкусной едой.

Источник: РИА "Новости"

Жители Европы стали чаще ездить на отдых в Калининград. Об этом в разговоре с aif.ru заявил депутат Госдумы Андрей Колесник.

Депутат рассказал, что на Новый год в Калининград на машинах приезжали немцы. Были забиты все отели. Раньше такого не было.

Народный избранник связывает наплыв гостей из европейских стран с тем, что у нас еда вкуснее, а цены ниже.

При этом на границе поляки пропускали всего по 3−4 машины в час, что создало пробку. Очередь на одном из пунктов, по словам депутата, достигала 3−4 километров. Приезжали, в основном, немцы.

туризм и отдых