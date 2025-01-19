Жители Европы стали чаще ездить на отдых в Калининград. Об этом в разговоре с aif.ru заявил депутат Госдумы Андрей Колесник.
Депутат рассказал, что на Новый год в Калининград на машинах приезжали немцы. Были забиты все отели. Раньше такого не было.
Народный избранник связывает наплыв гостей из европейских стран с тем, что у нас еда вкуснее, а цены ниже.
При этом на границе поляки пропускали всего по 3−4 машины в час, что создало пробку. Очередь на одном из пунктов, по словам депутата, достигала 3−4 километров. Приезжали, в основном, немцы.