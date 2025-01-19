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В Перми на маршрут вышли автобусы-гармошки

Пока они работают только на маршруте № 50.

В Перми раньше запланированного срока на маршрут вышли автобусы-гармошки.

Автобусы увеличенной вместимости заметили на городских улицах в субботу, 18 января. На следующий день, как сообщает 59.RU, 16 «гармошек» вышли на обслуживаемый МУП «Пермгорэлектротранс» маршрут № 50. По данным портала, с 1 июня 19 таких автобусов начнут работать на маршруте № 27, а кроме того, летом они появятся и на маршрутах № 1, 14, 15, 27 и 53.

Изначально департамент транспорта администрации Перми сообщал о том, что автобусы-гармошки запустят летом, однако глава город Эдуард Соснин заявил, что приложит усилия для того, чтобы выпустить их на маршруты уже в феврале. Очевидно, удалось опередить и эти сроки.