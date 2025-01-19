Бизнес-миссий из Сибири в Узбекистан станет больше

ТАШКЕНТ, 19 января — Sputnik. Бизнес-миссий из Сибири в Узбекистан в перспективе станет больше, сообщает ИА «Дунё».
Генеральный консул Узбекистана Аслам Акбаров провел переговоры с руководителем Департамента по развитию внешнеэкономической деятельности Межрегиональной ассоциации экономического взаимодействия субъектов России «Сибирское соглашение» Алексеем Акулининым.
«Российская сторона, отметив приоритет долгосрочного сотрудничества субъектов Сибири с Узбекистаном в торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах, подтвердила готовность и далее содействовать этому процессу», — говорится в сообщении.
Расширению сотрудничества РУз с регионами Сибири послужит дорожная карта по взаимодействию между исполнительным комитетом ассоциации и Генеральным консульством Узбекистана в Новосибирске.
Документ сейчас находится в процессе разработки.
Российская сторона выразила заинтересованность в более активном участии сибирских компаний и организаций экономического направления в форумах, организуемых в Узбекистане. Она также предложила дополнить экономическую структуру дорожной карты пунктами нынешнего успешного взаимодействия Иркутской области с Андижанской, Новосибирской — с Сурхандарьинской областью, Томской — с Сырдарьинской и Ташкентской областями.
«Особо отмечено, что в перспективах — увеличение количества бизнес-миссий представителей деловых кругов различных регионов Сибири в Узбекистан, основная цель которых — достижение конкретных договоренностей экономического характера на межрегиональном уровне», — говорится в сообщении.
Также речь шла о включении в дорожную карту такого аспекта, как взаимодействие в образовательной сфере.
Российская сторона выразила готовность принять в Новосибирске во второй половине апреля этого года представителей соответствующих вузов Узбекистана и организовать их переговоры с такими высшими образовательными учреждениями, как Сибирский государственный университет путей сообщения (СГУПС), Новосибирский государственный технический университет (НГТУ), Новосибирский государственный университет (НГУ), Новосибирский государственный университет экономики и управления и др.