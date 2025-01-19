Бизнес-миссий из Сибири в Узбекистан станет больше

Российская сторона выразила заинтересованность в более активном участии сибирских компаний и организаций экономического направления в форумах, организуемых в Узбекистане. Она также предложила дополнить экономическую структуру дорожной карты пунктами нынешнего успешного взаимодействия Иркутской области с Андижанской, Новосибирской — с Сурхандарьинской областью, Томской — с Сырдарьинской и Ташкентской областями.