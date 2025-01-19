Старт запуска парома между Сочи и Трабзоном перенесли на март

Директор по направлению развития морской транспортной инфраструктуры Черноморского Союза промышленников и предпринимателей Сергей Туркменян сообщил «РГ», что запуск паромного сообщения отложили из-за плохих погодных условий, а также в связи с Рамаданом в Турции.
«Судно находится в доке недалеко от Трабзона. Все работы по подготовке кроме внешних, продолжаются. Из-за частых осадков паром еще не удалось перекрасить», — уточнил он.
Судно построено в 1974 году в Италии и раньше называлось «Лампедуза», а в 1991-м и 2020-м прошло реновацию. На борту находятся 112 кают со всеми удобствами на 360 пассажиров и 93 самолетных кресла — сидячих мест. Длина парома — 120,5 метра, ширина — 18,5 метра. По морской классификации это судно девятипалубное, из которых три палубы технические.
Морское сообщение между странами планируется возобновить впервые за 13 лет. Напомним, паром решили запустить в середине декабря, а затем в конце января.