Старт запуска парома между Сочи и Трабзоном перенесли на март

Судно построено в 1974 году в Италии и раньше называлось «Лампедуза», а в 1991-м и 2020-м прошло реновацию. На борту находятся 112 кают со всеми удобствами на 360 пассажиров и 93 самолетных кресла — сидячих мест. Длина парома — 120,5 метра, ширина — 18,5 метра. По морской классификации это судно девятипалубное, из которых три палубы технические.