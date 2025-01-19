В Петербурге хотят улучшить налоговые условия для самозанятых

В Законодательном собрании Санкт-Петербурга депутаты обсудили предложение приравнять самозанятых к микропредприятиям. По мнению инициаторов, это позволит обеспечить динамичное развитие малого и среднего предпринимательства в стране.
Принятие законопроекта предоставит самозанятым возможность участвовать в государственных закупках. Депутат Денис Четырбок считает, что новые нормы станут стимулом для создания рабочих мест и увеличения налоговых поступлений в бюджет.
Инициатива была подготовлена депутатами от партий «Единая Россия» и «Новые люди». Планируется, что поправки будут приняты во втором чтении до конца февраля.