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В Петербурге хотят улучшить налоговые условия для самозанятых

Планируется, что это обеспечит развитие предпринимательства.

В Законодательном собрании Санкт-Петербурга депутаты обсудили предложение приравнять самозанятых к микропредприятиям. По мнению инициаторов, это позволит обеспечить динамичное развитие малого и среднего предпринимательства в стране.

Принятие законопроекта предоставит самозанятым возможность участвовать в государственных закупках. Депутат Денис Четырбок считает, что новые нормы станут стимулом для создания рабочих мест и увеличения налоговых поступлений в бюджет.

Инициатива была подготовлена депутатами от партий «Единая Россия» и «Новые люди». Планируется, что поправки будут приняты во втором чтении до конца февраля.

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