Глава Нацбанка Молдовы ожидает двузначную инфляцию в 2025 году

«Цена на природный газ в декабре выросла на 27%. Что касается электроэнергии и тепловой энергии, сценарии, с которыми мы работали, не указывали на подобные изменения. Они появились после конъюнктуры, связанной с отношениями властей и “Газпрома”. Если бы дело было только в повышении цен на газ, наши расчеты показали, что в 2025 году мы бы остались в целевом коридоре инфляции — то есть 5%, плюс-минус 1,5 процентных пункта. Может быть, месяц-два мы бы были чуть выше коридора, чуть больше 6,5, но вернулись бы к цели», — говорит Анка Драгу.