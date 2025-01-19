Глава Нацбанка Молдовы ожидает двузначную инфляцию в 2025 году

КИШИНЕВ, 19 янв — Sputnik. В наступившем году Молдову ожидает двузначный показатель инфляции, об этом в интервью международному агентству финансовой информации заявила глава Национального банка Молдовы (НБМ) Анка Драгу.
Она связывает такую ситуацию с энергетическим кризисом, который, по ее словам, «спровоцирован решением “Газпрома” прекратить поставки газа в Приднестровье».
«По нашим оценкам, в этом году мы достигнем двузначной инфляции, но не выше 10%», — заявила Драгу, ее слова приводит официальный сайт НБМ.
В интервью румынской прессе, текст которого НБМ приводит полностью, Драгу остановилась на вопросе инфляции более подробно.
«Цена на природный газ в декабре выросла на 27%. Что касается электроэнергии и тепловой энергии, сценарии, с которыми мы работали, не указывали на подобные изменения. Они появились после конъюнктуры, связанной с отношениями властей и “Газпрома”. Если бы дело было только в повышении цен на газ, наши расчеты показали, что в 2025 году мы бы остались в целевом коридоре инфляции — то есть 5%, плюс-минус 1,5 процентных пункта. Может быть, месяц-два мы бы были чуть выше коридора, чуть больше 6,5, но вернулись бы к цели», — говорит Анка Драгу.
В этом же интервью глава Нацбанка спрогнозировала рост молдавской экономики в наступившем году, по ее мнению, он составит около 3%.
«Это прогноз, который может быть оптимистичным в нынешних условиях. Но мы хотим дать понять, что нам следует оставаться в положительной зоне. Хотя экономика пережила шок, я все же верю, что в 2025 году мы останемся в положительной зоне», — объясняет Анка Драгу.
Она также заявила, что после повышения в январе процентных ставок на два процентных пункта для борьбы со стремительно растущими ценами на энергоносители, она будет ждать нового прогноза в феврале, прежде чем принимать решение о дальнейших шагах в денежно-кредитной политике.
«В феврале мы завершим еще один раунд прогнозирования. Реакция в январе была быстрой, потому что мы хотели послать рынку сигнал уверенности. Рынок понял, банки ожидали такой реакции. В феврале мы посмотрим на реакцию экономики и хотим увидеть, как пойдут цены. Январь — более медленный месяц в экономическом плане. Но мы должны уважать мандат на стабильность цен, но также рассматривать его в общем экономическом контексте», — отметила глава НБМ.
По данным Нацбюро статистики Молдовы, средние потребительские цены за последние 12 месяцев в Молдове выросли на 7%.Наибольшее влияние на этот рост оказали повышение стоимости природного газа и подорожание овощей и фруктов. По мнению экс-министра экономики Александра Муравского, очередной виток инфляции страну ожидает уже в первом квартале года.
Как ранее сообщили в НБМ, базовая ставка, применяемая к основным краткосрочным операциям денежной политики, теперь составит не 3,6%, а 5,6% годовых. Процентная ставка по кредитам overnight теперь установлена на уровне 7,6% годовых (ранее — 5,6%), по депозитам overnight — 3,6% годовых (1,6%), а по операциям repo — 5,85% (3,85%).