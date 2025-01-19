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Ремонт «горбатого моста» в Симферополе: как идут работы

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв — РИА Новости Крым. В Симферополе продолжается ремонт «горбатого моста», он проходит по графику. Об этом сообщил глава администрации города Михаил Афанасьев.

«Работы по ремонту “горбатого моста” идут в соответствии с установленным графиком. Нахожусь в контакте с представителями подрядчика, Министерства транспорта, ГИБДД, ход работ контролируется на каждом этапе», — сказано в сообщении.

Михаил Афанасьев напомнил, что «горбатый мост» — важная транспортная артерия столицы Крыма.

«Горбатый» мост на улице Москалева в Симферополе был закрыт на ремонт в середине ноября прошлого года. Вследствие этого на улицах города регулярно образовываются пробки.

В конце прошлого года председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк в эфире радиостанции «Спутник в Крыму» сообщил, что власти Крыма поставили задачу подрядчику ремонта «горбатого» моста в Симферополе завершить работы к лету 2025 года.

Мост через железнодорожные пути на улице Москалева, прозванный местными жителями «горбатым», расположен неподалеку от ж/д вокзала крымской столицы и играет большую роль в сокращении транспортной нагрузки на город в целом.

ЖКХ