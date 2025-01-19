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В Челябинске подешевеют полисы ОСАГО

Коэффициенты, от которых зависит стоимость полисов обязательного страхования автомобилей устанавливаются Банком России и могут пересматриваться в зависимости от ситуации в конкретной территории.

Источник: РИА "Новости"

Недавно, ЦБ опубликовал таблицу, в которой указывается величина новых коэффициентов для 39 различных городов и районов России. Отметим, что в 18 банком принято решение их повысить из-за роста убытков страховщиков, в 21, наоборот, понизить.

Во второй группе оказался Челябинск. Это единственная территория Южного Урала, для которой величина коэффициента была пересчитана. Согласно заявлению ЦБ, в столице региона он уменьшится с 1,88 до 1,77, что в итоге может повлиять на стоимость оформляемых в городе полисов ОСАГО в сторону уменьшения.