В Челябинске подешевеют полисы ОСАГО

Во второй группе оказался Челябинск. Это единственная территория Южного Урала, для которой величина коэффициента была пересчитана. Согласно заявлению ЦБ, в столице региона он уменьшится с 1,88 до 1,77, что в итоге может повлиять на стоимость оформляемых в городе полисов ОСАГО в сторону уменьшения.