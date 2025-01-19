В Волгоградской области заработал реестр нелегальной занятости

Как сообщает Государственная инспекция труда в Волгоградской области, с 1 января 2025 года начинает функционировать реестр нелегальной занятости. Вести учет недобросовестных работодателей будет Федеральная служба по труду и занятости (Роструд).
Работодатель может попасть в реестр, если нарушит трудовое законодательство, связанное с подменой трудовых отношений договорами гражданско-правового характера или отсутствием трудового договора. Отметим, что это касается тех компаний, административные постановления в отношении которых вступили в силу с 1 января 2025 года.
В реестре будет содержаться название организации или Ф. И. О. индивидуального предпринимателя, ИНН, дата включения в реестр и основание для этого, то есть номер и дата постановления по делу об административном правонарушении.
У работодателей будет возможность «очистить свое имя» при условии, что не будет повторных нарушений. Тогда информацию о них исключат из реестра в течение года.
Отмечается, что нововведение должно помочь в борьбе с теневой занятостью. Таким образом, работники будут дополнительно от нее защищены.