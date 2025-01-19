Ричмонд
+3°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Волгоградской области заработал реестр нелегальной занятости

Информация о недобросовестных работодателях будет общедоступной.

Как сообщает Государственная инспекция труда в Волгоградской области, с 1 января 2025 года начинает функционировать реестр нелегальной занятости. Вести учет недобросовестных работодателей будет Федеральная служба по труду и занятости (Роструд).

Работодатель может попасть в реестр, если нарушит трудовое законодательство, связанное с подменой трудовых отношений договорами гражданско-правового характера или отсутствием трудового договора. Отметим, что это касается тех компаний, административные постановления в отношении которых вступили в силу с 1 января 2025 года.

В реестре будет содержаться название организации или Ф. И. О. индивидуального предпринимателя, ИНН, дата включения в реестр и основание для этого, то есть номер и дата постановления по делу об административном правонарушении.

У работодателей будет возможность «очистить свое имя» при условии, что не будет повторных нарушений. Тогда информацию о них исключат из реестра в течение года.

Отмечается, что нововведение должно помочь в борьбе с теневой занятостью. Таким образом, работники будут дополнительно от нее защищены.

занятость