В Башкирии предложили перенести сроки оплаты коммунальных услуг

Поправки депутаты республиканского Госсобрания планируют внести в Жилищный кодекс РФ. Инициативу направили для изучения предложения в Совет законодателей, сообщает РБК-Уфа.
Сегодня срок оплаты услуг установили до 10-го числа каждого месяца. Парламентарии предложили перенести эту дату на период с 20 по 25 числа месяца, который следует за истекшим.
Депутаты считают, что это «минимизирует разрыв между показаниями индивидуальных и общедомовых приборов учета и сократит объем коммунальных ресурсов, потребляемых при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме».
Показания общедомового прибора учета по нормам жильцы должны снимать с 23 по 25 числа. Но, как правило, передают их со 2 по 10 числа. В результате между данными с индивидуальных и коллективных приборов учета образуется разрыв в две недели. Его и предлагают устранить депутаты Госсобрания республики.