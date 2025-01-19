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В Башкирии предложили перенести сроки оплаты коммунальных услуг

Парламент Башкирии предложил перенести сроки оплаты за коммунальные услуги и жилье.

Источник: РИА "Новости"

Поправки депутаты республиканского Госсобрания планируют внести в Жилищный кодекс РФ. Инициативу направили для изучения предложения в Совет законодателей, сообщает РБК-Уфа.

Сегодня срок оплаты услуг установили до 10-го числа каждого месяца. Парламентарии предложили перенести эту дату на период с 20 по 25 числа месяца, который следует за истекшим.

Депутаты считают, что это «минимизирует разрыв между показаниями индивидуальных и общедомовых приборов учета и сократит объем коммунальных ресурсов, потребляемых при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме».

Показания общедомового прибора учета по нормам жильцы должны снимать с 23 по 25 числа. Но, как правило, передают их со 2 по 10 числа. В результате между данными с индивидуальных и коллективных приборов учета образуется разрыв в две недели. Его и предлагают устранить депутаты Госсобрания республики.

ЖКХ