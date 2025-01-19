В Башкирии предложили перенести сроки оплаты коммунальных услуг

Показания общедомового прибора учета по нормам жильцы должны снимать с 23 по 25 числа. Но, как правило, передают их со 2 по 10 числа. В результате между данными с индивидуальных и коллективных приборов учета образуется разрыв в две недели. Его и предлагают устранить депутаты Госсобрания республики.