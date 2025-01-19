В Роспотребнадзоре рассказали, в каких местах не стоит вылавливать рыбу в Крыму

Сотрудники Роспотребнадзора России рассказали о правилах ловли рыбы в Крыму. Делать это нужно осторожно: водные обитатели могут быть заражены из-за разлива мазута, передает ИА SevastopolMedia.
Так, не следует вылавливать рыбу в районах, где отмечается загрязнение воды нефтепродуктами — видны пятна или плёнка на поверхности. Информацией о состоянии водоёмов важно делиться с другими рыбаками.
После рыбалки необходимо проверить улов на наличие посторонних запахов или изменений в цвете и текстуре. Эти признаки могут указывать на загрязнение.
Если вы подозреваете, что пойманная рыба заразна, рекомендуется обратиться в лаборатории Роспотребнадзора для проведения анализа.