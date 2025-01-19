В Ростовстате перечислили города с самыми низкими ценами на яйца

Цены на мясо и яйца подсчитали в Ростовстате и назвали города в Ростовской области, где эти продукты можно купить дешевле всего.
Так, самая низкая цена оказалась в Волгодонске — 114 рублей 70 копеек, чуть дороже, за 115 рублей 80 копеек, в Сальске. Дороже всего десяток яиц обойдется жителям Таганрога — 130 рублей, в Шахтах на восемь рублей дешевле — 121 рубль 80 копеек, а в Ростове средняя цена — 118 рублей 50 копеек.
Напомним, что в декабре прошлого года именно этот продукт подорожал сильнее всего среди продовольственных товаров.
Что касается мяса, то говядину выгоднее брать в Шахтах — за 556 рублей 13 копеек, а дороже всего кило мяса обойдется жителям Ростова-на-Дону — 580 рублей 58 копеек, а также Таганрога — 591 рубль 85 копеек.
Самая низкая средняя цена на свинину — 371 рубль — в донской столице, а самая высокая в Шахтах — 404 рубля 79 копеек.
Баранину выгоднее покупать в Волгодонске — в среднем за 718 рублей 38 копеек, в Ростове же одна из самых высоких цен — 777 рублей, а Шахтах на копейку дороже.