Energocom обеспечила энергопотребление правобережной части Молдавии

КИШИНЕВ, 19 янв — РИА Новости. Поставщик электроэнергии в Молдавии компания Energocom заявила, что на 20 января полностью обеспечила энергопотребление правобережной части республики (без учета Приднестровья — ред.).
С 16 декабря в Молдавии введен режим ЧП в энергетике. Молдавский премьер Дорин Речан ранее заявил, что республика может столкнуться с дефицитом электроэнергии, поскольку расположенная на территории Приднестровья МГРЭС не может вырабатывать ее для правого берега Днестра, а закупка у других поставщиков приводит к росту тарифов. Компания Energocom заявила, что в январе будет обеспечивать потребности Молдавии в электроэнергии за счет местного производства и импорта из Румынии.
«Energocom заключила несколько контрактов на импорт электроэнергии, а в часы пик мы закупаем электроэнергию на Румынской энергетической бирже. Компания резервировала мощности как на рынке следующего дня, так и на внутридневном рынке, с учётом того, что коммерческая мощность на границе с Румынией ограничена для Молдовы до 315 МВт. Таким образом, в понедельник, 20 января, потребности Республики Молдова (правый берег Днестра) в электроэнергии будут покрыты за счет энергии, вырабатываемой теплоэлектроцентралями Кишинева и Бельц, возобновляемыми источниками энергии, а также импортируемой электроэнергией», — говорится в сообщении, опубликованном на странице компании в соцсети Facebook*.
С 1 января Приднестровье и Молдавия остались без газа из-за прекращения Украиной транзита и нежелания Кишинева выплачивать долг «Газпрому». И если Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то ПМР оказалась в полной газовой блокаде. Молдавская ГРЭС, расположенная на территории непризнанной республики, перешла с газовой на угольную генерацию электроэнергии. С 3 января в Приднестровье начались веерные отключения электричества, в многоквартирных домах нет отопления и горячей воды, тогда как на улице температура воздуха ниже нуля.
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