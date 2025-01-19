Energocom обеспечила энергопотребление правобережной части Молдавии

«Energocom заключила несколько контрактов на импорт электроэнергии, а в часы пик мы закупаем электроэнергию на Румынской энергетической бирже. Компания резервировала мощности как на рынке следующего дня, так и на внутридневном рынке, с учётом того, что коммерческая мощность на границе с Румынией ограничена для Молдовы до 315 МВт. Таким образом, в понедельник, 20 января, потребности Республики Молдова (правый берег Днестра) в электроэнергии будут покрыты за счет энергии, вырабатываемой теплоэлектроцентралями Кишинева и Бельц, возобновляемыми источниками энергии, а также импортируемой электроэнергией», — говорится в сообщении, опубликованном на странице компании в соцсети Facebook*.