В Самаре в понедельник выйдут на рейс новые трамваи «Витязь-М»

«Новые трамваи “Витязь-М” выйдут на маршрут № 22. Это самый протяженный (более 18 км трассы) и востребованный (порядка 4 млн пассажиров ежегодно) маршрут», — говорится в сообщении.
Низкопольные трамваи оснащены пандусами, валидаторами, USB-розетками и системой видеонаблюдения. Также они приспособлены для маломобильных граждан.
Трамваи «Витязь-М» произведены и собраны компанией «ПКТС» на Тверском механическом заводе и Невском заводе электрического транспорта. Подвижной состав приобретен в лизинг. В июне 2024 года соответствующий контракт подписали МП «ТТУ» и АО «Сбербанк Лизинг».
Кроме того, по информации Ивана Носкова, в течение ближайших двух лет трамвайный парк Самары пополнится еще на 71 вагон «Львенок». В настоящее время эксперты из Москвы разрабатывают новую транспортную систему Самары. Она будет охватывать трамвайное, автобусное и троллейбусное сообщение.