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В Самаре в понедельник выйдут на рейс новые трамваи «Витязь-М»

Трамваи нового поколения «Витязь-М» выйдут на рейс в Самаре в понедельник, 20 января. Они уже прошли обкатку. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава города Иван Носков.

Источник: Коммерсантъ

«Новые трамваи “Витязь-М” выйдут на маршрут № 22. Это самый протяженный (более 18 км трассы) и востребованный (порядка 4 млн пассажиров ежегодно) маршрут», — говорится в сообщении.

Низкопольные трамваи оснащены пандусами, валидаторами, USB-розетками и системой видеонаблюдения. Также они приспособлены для маломобильных граждан.

Трамваи «Витязь-М» произведены и собраны компанией «ПКТС» на Тверском механическом заводе и Невском заводе электрического транспорта. Подвижной состав приобретен в лизинг. В июне 2024 года соответствующий контракт подписали МП «ТТУ» и АО «Сбербанк Лизинг».

Кроме того, по информации Ивана Носкова, в течение ближайших двух лет трамвайный парк Самары пополнится еще на 71 вагон «Львенок». В настоящее время эксперты из Москвы разрабатывают новую транспортную систему Самары. Она будет охватывать трамвайное, автобусное и троллейбусное сообщение.