В Самаре в понедельник выйдут на рейс новые трамваи «Витязь-М»

Кроме того, по информации Ивана Носкова, в течение ближайших двух лет трамвайный парк Самары пополнится еще на 71 вагон «Львенок». В настоящее время эксперты из Москвы разрабатывают новую транспортную систему Самары. Она будет охватывать трамвайное, автобусное и троллейбусное сообщение.